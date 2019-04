Come si apprende da Il Mattino, il presidente Aurelio De Laurentiis non seguirà il Napoli a Londra per la partita contro l'Arsenal. Il presidente resterà a Roma dopo i controlli fatti al Policlinico Gemelli: "Nessuna preoccupazione per lo stato di salute di Aurelio De Laurentiis che si è sottoposto ad una serie di controlli nell’ospedale Gemelli di Roma. Dimesso da qualche ora, le sue condizioni sono buone ma in ogni caso, il presidente difficilmente seguirà la squadra a Londra. Per qualche giorno dovrà restare a riposo e lo farà nella sua abitazione romana da dove seguirà, con molta probabilità, in tv il match con l’Arsenal. Insomma, la sua assenza è una novità in questa stagione. In ogni caso, farà sentire la sua vicinanza con una telefonata prima della partita. A guidare la delegazione azzurra nel pranzo Uefa, Edo De Laurentiis".