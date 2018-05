Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha palato del suo progetto per un nuovo stadio a margine del convegno dei Giovani imprenditori edili Ance: "Aspetto risposte per 100 ettari per realizzare Casa Napoli, cercherò di costruire uno stadio che sarà un gioiello da 30mila posti non con seggiolini, vengo dal cinema e credo che si debba stare comodi. Ci saranno anche schermi alti 150 metri per la moviola, così ci divertiremo, e con un terreno di gioco che possa slittare verso l'esterno e far venir fuori una piattaforma per i concerti".