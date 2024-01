Napoli, De Laurentiis pensa anche a Pioli

Walter Mazzarri ha il compito di risollevare il Napoli nelle prossime settimane, ma non è ancora certo se il suo futuro sarà ancora sulla panchina azzurra. Aurelio De Laurentiis riflette su chi potrà essere l'allenatore a partire dalla prossima stagione, il sogno è Antonio Conte ma non è l'unico nome sul taccuino del presidente.



Stando a Kiss Kiss Napoli, De Laurentiis pensa anche a Roberto De Zerbi del Brighton e Stefano Pioli, il cui futuro può essere lontano dal Milan. Piace il profilo del tecnico emiliano, l'ultima idea per la panchina azzurra.