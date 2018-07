Nuovo aggiornamento sul mercato del Napoli direttamente dal presidente, Aurelio De Laurentiis, che a Radio Kiss Kiss ha fatto il punto della situazione su arrivi e partenze: "I tifosi del Napoli possono sognare. Arias viene? Vero, manca poco. Stiamo trattando due calciatori dello stesso ruolo e l'altro non è Sabaly".



DAL PORTIERE A TONELLI - "Per la porta vedremo se puntare su Ochoa o Bardi, con l'incidente che ha avuto Meret devo salvaguardarlo avendo tre portieri dello stesso livello. Se vedrò l'agente di Bardi? Forse può essere vero. Sampdoria, Bologna e Cagliari vogliono Tonelli? Vero".



DA ANCELOTTI A KOULIBALY - "Ancelotti si è innamorato di Milik? Vero, ma è anche vero che Ancelotti si è innamorato del gruppo, non fa altro che dirmi che è un bel gruppo. Prima c'era qualcuno che era ritenuto di livello inferiore. Ancelotti folgorato da Ounas? Vero! Il rinnovo di Koulibaly? Ha un contratto, dobbiamo parlare come si fa tra amici".