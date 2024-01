De Laurentiis: 'Povero Rocchi, la debolezza degli arbitri parla da sola. Questa Supercoppa non ha più ragione d'esistere'

Il Napoli perde in finale di Supercoppa italiana, a Riad decide un gol di Lautaro Martinez al 91' per la vittoria dell'Inter. Al termine della partita, il presidente dei partenopei Aurelio De Laurentiis è intervenuto a SportMediaset: "Siamo in pieno mercato. Abbiamo fatto acquisti di cui uno sta giocando e due sono venuti qui negli ultimi due giorni, quindi non erano utilizzabili. Altri due sono in entrata. E' un Napoli ancora in fieri. Onore al merito a chi vince perché non bisogna dare addosso a chi vince, però ho visto un Napoli in crescita. Nonostante sia rimasto in dieci, nonostante le assenze, ho visto un Napoli che ha dato filo da torcere a un'Inter che è risultata abbastanza imprecisa. Poi quando il pallone va in rete non può recriminare nulla.



CRESCITA ARABIA SAUDITA - "La cosa meravigliosa è che io ho contrastato questa cosa perché i tifosi meritano di esaltare il campionato nazionale e non si possono dilazionare competizioni per di più al di fuori dell'Italia. C'è stata una dovuta rimostranza dei tifosi delle quattro squadre. Credo che dall'anno prossimo, con l'aumento delle partite già imposto dalla Fifa, questa Supercoppa non abbia più ragione d'esistere. Ho scoperto un'Arabia con una crescita straordinaria e potentissima che non vedremo negli anni ma nei mesi, una straordinaria democratizzazione di un Paese che credevamo chiuso su se stesso e che diventerà, web permettendo, la centralità del futuro. Ho visto un luogo incredibile che annebbia Disneyland, sono riusciti ad annebbiare Disneyland. Sono formidabili. Hanno 100mila gru in piedi per costruire una nuova era, daranno filo da torcere a tutti. Il calcio è uno specchietto per le allodole, sono furbi, sono arabi: usano il calcio come super spot per attrarre per il 2030 i Mondiali, ma non bisognerà aspettare il 2030. Di sei mesi in sei mesi costruiranno l'inverosimile".



POLEMICHE ARBITRALI - "A me dispiace per Rocchi, sta vivendo una specie di incubo. Non mi va di documentare con quelli che possono essere pensieri dei tifosi. Il tifoso è sempre tifoso, quando mi trasformo in tifoso posso andare giù pesante, ma non credo ci sia bisogno. La debolezza degli arbitri quest'anno, non solo contro il Napoli, parla da sola. Mi dispiace per Rocchi, prima della partita pensavo chissà quale imbarazzo proverà Rocchi in questo momento. Quando si fa una competizione, per quanto deve rimanere tale, è anche una festa. Siamo in Arabia, noi dovevamo promuovere noi stessi all'insegna di un calcio spettacolare. Se tu mi riduci in dieci, il calcio non è più spettacolare. Poi magari sbaglio io a non fare le sostituzioni in tempo, ma c'è un'altra problematica: la Lega in Italia non funziona. Hanno cambiato le regole su ammonizioni ed espulsioni, le paghiamo in campionato. Questa Supercoppa che conta molto poco finisce per condizionare il campionato. La Lega che difende le imprese di calcio è nemica delle imprese stesse".



De Laurentiis poi è intervenuto in conferenza stampa.



RAMMARICO PER COME E' ANDATA? - "No, sono molto contento, sono entrato nello spogliatoio. Li ho ringraziati, perché hanno dato molto: gli avevo promesso un premio se avessimo vinto e ho detto che un premio ci sarà lo stesso. Hanno dimostrato di essere squadra, a me dispiace per i tifosi perché quando si perde c'è rammarico. Vedo un Napoli che, pure in attesa che entrino le nuove forze dal mercato, cioè i due giocatori che sono arrivati e non hanno avuto tempo di allenarsi, oltre ad altri due che arriveranno, più Olivera, Anguissa e Osimhen, vedo un Napoli dicevo che sta trovando la strada giusta. L'Inter è prima in classifica: non abbiamo sfigurato, mi è sembrata una strada sempre forte ma imprecisa. Ai tifosi dico di stare sereni e calmi, perché il Napoli sta tornando".



NON PARLA DELL'ARBITRAGGIO? - "Non lo faccio mai, perché dopo 19 anni che senso ha? Quando tu ti batti e Tavecchio ci fa iniziare primi in Europa col VAR, poi combattiamo per capire se si possono avere i commenti, poi lottiamo per metterlo a posto... Stasera, prima della partita, ho parlato con Rocchi degli accorgimenti che servirebbero per il VAR e togliere dalla graticola, sempre presente, gli arbitri, che finiscono sempre al centro di una critica che può essere o meno costruttiva, che a volte è giusta e a volte è ingiusta. Che volete dire degli arbitri? Stanno commettendo dall'inizio del campionato, lo denunciate voi, una serie di problemi: evidentemente c'è qualcosa che non funziona. Ma senza considerarlo un malessere: bisogna riuscire a prenderne atto, senza fare un j'accuse. Bisogna distendere gli animi e fare quello che la Lega non fa mai: discuterne, con chi ha la responsabilità. Federazione, Lega, devono fare non delle rimostranze e ricevere delle scuse. Devono pensare a come possiamo modificare tutto quanto, visto che ogni settimana i media non fanno altro che vivere e creare il dibattito sull'arbitraggio. Vuol dire che l'arbitraggio ha, alla base, una crisi di utilizzazione. In Inghilterra ci sono stati arbitraggi non eccezionali, però nel passato sembrava che tutto funzionasse al meglio. Noi abbiamo un calcio che soffre ed è invecchiato: noi usiamo molto la tattica, che non esiste in Inghilterra dove il calcio è molto più spettacolare".



L'ESPULSIONE DI SIMEONE - "Abbiate pazienza. Tutti i giocatori sono importanti. Se tu sei in emergenza devi anche essere prudente e la prudenza va utilizzata: se mi espongono alla possibilità di un secondo cartellino, ci può stare un contatto di fisicità. Che non è mai in malafede, non è mai cattivo come può capitare con certe squadre che, poiché non hanno la qualità di Inter o Napoli, ci mettono anche cattiveria. Uno deve usare anche prudenza: dispiace che la Lega, che fa solo disastri, ha modificato il discorso di portarsi dietro dal campionato le espulsioni e le diffide. Bisognava metterlo sul tavolo nel prepartita: io posso considerare la Supercoppa qualcosa di meno importante, ma per un allenatore o un giocatore, quando gioca contro una squadra come l'Inter, non gli puoi andare a dire che è una specie di show. Anche perché poi i tifosi si incazzano, e invece sono i primi da rispettare, perché sono i committenti del calcio".