Napoli, per De Laurentiis la procura di Roma chiede il rinvio a giudizio nell'inchiesta plusvalenze. I casi Osimhen e Manolas

Getty

Ladiha chiesto il rinvio a giudizio per il presidente del, nell'ambito del procedimento aperto sull'ipotesi di reato per falso in bilancio in relazione alle annate della SSC Napoli 2019, 2020 e 2021. Il presidente del club non è l'unico citato dai Procuratori Lorenzo Del Giudice e Giorgio Orano, che h- Al centro dell'indagine chiusasi oggi e per cui oggi è stato aperto il procedimento ufficiale ci sono le presuntedel 2019 nella compravendita dalla Roma del difensoree quella del 2020 che ha visto l'acquisto dell'attaccantedalla squadra francese del Lille.gonfiando i valori rispetto al reale prezzo di mercato dei giocatori.

Come riportato da Repubblica l’inchiesta, coordinata dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini con il supporto della Guardia di Finanza, potrebbe portare anche a delle conseguenze dal punto di vista sportivo. Una volta acquisiti gli atti,Dal canto suo, il presidente De Laurentiis ha affidato la propria difesa agli avvocati Lorenzo Contrada e Fabio Fulgeri,