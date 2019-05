Secondo il Corriere dello Sport, fissata in casa Napoli la road map degli acquisti: "Il protocollo iniziale prevede quattro acquisti: due esterni difensivi, un centrocampista centrale e una punta da affiancare a Milik e la dimostrazione che De Laurentiis intende ribadire la volontà di essere protagonisti, spendendo secondo le possibilità. Poi ci sono le variabili extra budget, per esempio Quagliarella, e gli imprevisti: Ancelotti, tra il serio e il faceto, ha disegnato la strategia. «Sappiamo cosa fare, ma non posso dirvelo. Né posso rivelare la nazionalità di quelli che acquisteremo. Però sono sicuro che non c’è un elenco di sessanta calciatori, come qualcuno sospetta, altrimenti saremmo troppi»"