Questa mattina il presidente De Laurentiis è stato invitato alla cerimonia di consegna del francobollo celebrativo dedicato alla vittoria dello scudetto. Celebrazione presso il Palasport di Castel di Sangro, durante il ritiro degli azzurri in Abruzzo. C'è stato un siparietto con Marco Marsilio, Presidente della Regione Abruzzo che gli ha detto che il prossimo anno vorrà ospitare il Napoli campione d'Europa. Aggiungendo: "La Champions mi è rimasta qui", facendo capire l'amarezza del risultato, dell'eliminazione contro il Milan ai quarti. Ecco la risposta del mai banale presidente De Laurentiis che ha ripreso il ko al Maradona contro i rossoneri in campionato: "Non bisogna fare promesse da marinaio, la Champions è questione di fortuna. A me, figurati, quel 4-0 contro il Milan in campionato non mi è rimasto qui, m'è rimasto non posso dirti dove".