Come si apprende da La Repubblica: "Si spiega così l’inversione di rotta dei 20 presidenti della Serie A, che con senso di responsabilità - e soprattutto mettendo da parte lo scontro interno tra chi spinge per ritornare in campo al più presto e chi invece la vorrebbe chiudere qui – hanno evitato di discutere di date durante l’Assemblea della Lega, svolta ieri mattina in “call conference”. Centrale e super partes il ruolo che s’è ritagliato Aurelio De Laurentiis, apprezzato dai colleghi per i suoi interventi assai propositivi e insolitamente pacati. Il numero uno del Napoli è stato il regista del documento condiviso all’unanimità e sottoposto alla Figc, in cui i sono stati quantificati i gravissimi danni a cui i club andranno incontro a causa dell’emergenza coronavirus".