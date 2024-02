Napoli, De Laurentiis: 'Rinnovo Kvara a fine campionato. Ce l'ho a morte con l'agente di Zielinski! Mi impegnerò per rivincere lo scudetto'

Aurelio De Laurentiis ha parlato proprio di tutto nella conferenza fiume di oggi. Il presidente del Napoli ha toccato anche i discorsi riguardo il rinnovo di Kvaratskhelia e della situazione Zielinski. Ma non solo, in conferenza stampa al Konami Training Center di Castel Volturno è tornato sullo scudetto:



KVARA - "Ho chiamato il clan di Kvara 2-3 mesi fa, ci siamo riuniti nel mio ufficio qui. Gli ho detto cosa avrei voluto fare e come allungare il contratto. Mi è stato detto che stanno bene qui e a fine campionato ne riparleremo".



ZIELINSKI - "Il rendimento di Zielinski nelle ultime dieci partite è quello che conosciamo. Prima mi dice di voler restare d'estate, ma io ce l'ho a morte con Bolek (l'agente, ndr). Perché quando ti offro tantissimi soldi e Bolek non ti vuole far rimanere e ti va a vendere, allora ho una diversa considerazione non di te come calciatore. Se lui non s'allena, se non ci mette la giusta forza. E se questo ha paura di infortunarsi perché magari non ha firmato tutte le carte, allora devo avere il dubbio che si impegna o meno? Traorè ha un riscatto importante e se non lo adopero come faccio a capire se ne vale la pena? Ho dovuto fare un sacrificio con la morte nel cuore, provando a piazzare ovunque Demme. Demme ci ha dato, gli voglio bene. Poi può avere delle minori capacità di altri che prendono il suo posto. Non dimenticate che con Gattuso ha giocato al posto di Lobotka. Poi si infortunò e da quel momento Lobotka non è stato mai più cambiato. Però quando ha dovuto giocare è stato un soldato, sempre disponibile".



SCUDETTO - "Quando ho iniziato ho detto che avremmo dovuto puntare all'Europa perché sapevo benissimo sarebbe stato difficilmente ripetibile. Arriva un momento in cui a Napoli, anziché aspettare che gli altri decidano di andarsene devi tu fare dei cambi. Per ritornare vincenti sullo scudetto forse ci metteremo tre anni, ma io mi impegno. Non è che se non entro in Champions non farò di tutto per tornare a vincere. Io sono uno abituato a vincere ma non l'antipatico che vuole vincere a tutti i costi. Serve impegno, gli investimenti giusti e sapere che ci sono 19 concorrenti".