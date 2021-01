Arkadiusz Milik al Marsiglia, il countdown è quasi giunto al termine. L'accordo tra la società francese e l'attaccante polacco è stato raggiunto da giorni (intorno ai 4 milioni a stagione fino al 2025), più fresca invece l'intesa con il Napoli: nella formula, trasferimento in prestito con obbligo di riscatto (che scatta al primo punto ottenuto in campionato dalla squadra di Villas-Boas), e nelle cifre, 8 milioni più 4 di bonus e una percentuale (tra il 25 e il 30%) sulla futura rivendita. E ora anche gli ultimi ostacoli ora sono pronti ad essere superati.



NIENTE CAUSA - Il passo più importante è arrivato nelle ultime ore: De Laurentiis ha rinunciato alla causa intentata contro Milik, uno degli scogli più importanti nella trattativa. A questo punto rimangono solo gli ultimi dettagli da sistemare, su tutti il rinnovo con il Napoli fino al 2022 per rendere fattibile la formula del prestito. Manca poco, il passaggio di Milik al Marsiglia è ormai al traguardo.