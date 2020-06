Aurelio De Laurentiis si gode il suo Napoli. Il presidente del club azzurro ha dichiarato in un'intervista al Corriere dello Sport: "Con Gattuso ci siamo già incontrati prima della finale di Coppa Italia contro la Juventus, abbiamo chiacchierato come al solito e non avremo problemi a far convergere le nostre idee. Ci siamo presi subito, ha avuto un effetto immediato su questa squadra che per me è fortissima. Non lo dico da oggi, non sono neanche io a dirlo: è il campo che lo sostiene. L'anti-Juve siamo stati noi in questi anni, per quel che abbiamo vinto e per quello che abbiamo rischiato di vincere".



"I rinnovi dei contratti di Maksimovic e Zielinski? Voi giornalisti avete sempre tanta fretta. Neanche il tempo di ufficializzare quello di Mertens e già siete lì a pressare. Fatemi godere questo successo, la bella partita di Meret, che è grandissimo: glielo ho detto prima della finale, tra i pali sei un gigante ma devi solo acquisire la capacità di rilancio di Reina e Ospina. La squadra è fortissima, sogniamo la Champions League. Il Barcellona? Ce la giochiamo".