Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, parla a Radio Kiss Kiss prima della sfida contro la Stella Rossa di questa sera: "Ieri sera mi risultava che fossimo in 41mila, vedremo se oggi col bel tempo arriverà qualche altro tifoso. Ancelotti? Ha ragione. Lo scudetto prima o poi si può vincere, farlo in Europa è più complicato per tante ragioni che non sto a spiegare".



SULLA CHAMPIONS - "La Spagna si è un po’ sgonfiata, la Germania non è più quella di prima, in Inghilterra ci sono innalzamenti e abbassamenti improvvisi. Il calcio, come ogni attività, è sempre in fieri, ci sono momenti in cui si è più costanti e altri si è tutti in movimento".



SULLA STELLA ROSSA - "Sottovaluta all'andata? Solo dei cretini possono sottovalutare una squadra che ha uno stadio che è il 12, 13, 14, 15esimo calciatore in più. Quando vai a giocare a Belgrado è come se tu scendessi nella fossa dei leoni. Ancelotti è stato bravo all’andata, già non aver perso ci ha posto in una condizione di superiorità in classifica, anche se in questa fase la classifica vale pochissimo perché può essere rivoluzionata già da stasera".



SUL CHIEVO - "Su quella gara avrei tanto da dire ma preferisco non farlo per non destabilizzare il mio spogliatoio"