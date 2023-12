Aurelio De Laurentiis vuole regalare ai tifosi per Natale il rinnovo del contratto di Osimhen. Il presidente del Napoli ha dichiarato in un'intervista al TG1: "Forse, e dico forse, sarà la sorpresa sotto l'albero di Natale".

L'attaccante nigeriano, 25 anni il prossimo 29 dicembre, è sotto contratto fino a giugno 2025.



VAR - "Non mi piace come viene gestito, ci sono molte cose che andrebbero cambiate come abbiamo sempre detto. Mi auguro che Irrati, Colombo e Rocchi non commettano gli errori che recentemente hanno segnato il calcio italiano. Sabato sera a Roma mi aspetto una bellissima partita, all'insegna del calcio".



SUPERLEGA - "Sono sempre stato contrario sin dall'inizio, ma sono a favore di una democratica impostazione per la libertà d'impresa. Quindi il fatto di non avere più il monopolio di Uefa e Fifa potrà fare solo bene al calcio, sono delle istituzioni da superare che non hanno modernizzato il calcio. Anzi, lo hanno invecchiato".