Il presidente delha parlato dopo la riunione sul San Paolo per le Universiadi: "Questa riunione è andata come doveva andare, non è che ogni riunione decidiamo qualcosa di nuovo. Grazie al Commissario delle Universiadi stiamo in contatto con tutte le componenti coinvolte sullo stadio San Paolo. Vogliamo continuare a giocare al San Paolo, fornendo per le Universiadi una buona struttura. Dovete smetterla di contrapporci sempre al Comune. Noi facciamo parte del comitato attuativo sui lavori al San Paolo e garantiremo che non vengano chiusi interi settori durante la stagione in corso. Ora c'è un confronto intelligente per favorire il pubblico. Stadio nuovo? Ce l'ho sempre in testa nel caso in cui non trovassi un accordo col Comune. Se troverò un accordo col Comune penserò a come migliorare il San Paolo.Il problema Universiadi rallenta il nostro progetto, io volevo avvicinare le Tribune al campo di calcio, così come si fa negli stadi moderni. E' uno stadio di calcio e si seguono le partite di calcio e non le gare di atletica. Non è che siamo pazzi, siamo corretti. Sono i politici ad essere scorretti in genere, siamo lì quasi a pietire dallo Stato di farci fare il nostro lavoro, ma lo Stato è sempre stato assente.Abbiamo avuto modo di rifare gli stadi per Italia 90' e si son rubati i soldi e son stati fatti male gli stadi. I soldi devono stare in mano agli imprenditori perchè l'Italia è un'impresa. Io in politica? Ma per carità, io sono un imprenditore e voglio fare l'imprenditore. Faremo altre venti riunioni per stare sul pezzo insieme agli altri. Siamo noi che garantiamo ai tifosi che vengono allo stadio, che ce ne stiamo occupando. Insigne mancherà ad Udine? Deve respirare, lui soffrirà a non giocare. E' uno attaccato alla maglia. Futuro capitano? Hamsik è quello istituzionale, per il resto abbiamo diversi capitani".