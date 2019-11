Dopo una breve permanenza negli Stati Uniti, nella sua villa ​di Beverly Hills, a Los Angeles, De Laurentiis tornerà domani - scrive Il Roma -nella sua abitazione a Roma. E' da casa che seguirà la sfida tra Milan e Napoli, dopo la sosta Nazionali e dopo le numerose polemiche in casa azzurra. In attesa di capire quali saranno - e se ci saranno - sanzioni contro quello che è stato definito ammutinamento della squadra, il patron azzurro martedì con il volo charter partirà da Capodichino insieme alla sua squadra per la partita di Champions League contro il Liverpool.



Sarà l’occasione per avere il famoso chiarimento chiesto dai giocatori: difficile, se non impossibile, che De Laurentiis eviti il contatto con i calciatori, perché anche lui è desideroso di venire a capo dell’incresciosa vicenda. Intanto, lunedì partiranno le notifiche per la multa che i giocatori riceveranno per aver ammutinato il ritiro. Prevista una decurtazione del 5% al lordo dello stipendio. Ogni calciatore a cui il provvedimento è indirizzato - non quelli fisicamente assenti al San Paolo in quel giorno - avranno la possibilità di rispondere e di difendersi. Poi dovrebbe partire un procedura per danno d’immagine alla società.