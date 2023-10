porta con sé tanto, perché i 50 mila tifosi presenti al Maradona si sono divertiti e, nonostante la sconfitta per 2-3, un intero stadio si è fermato ad applaudire gli azzurri al triplice fischio. Essere all'altezza dei Blancos, di Vinicius e Bellingham non è mai roba da poco e c'è addirittura l'amarezza per un pareggio che sarebbe stato il risultato più giusto. Ieri Kvaratskhelia ci è riuscito, è stato a quei livelli lì e ha regalato spettacolo.ma contro aveva un certo Rudiger, non proprio l'ultimo arrivato. Eppure Victor ha sfiorato un gran gol di testa nel primo tempo e soprattuttoquindi il suo zampino ce l'ha messo comunque. Come sempre.in mixed zone a fine partita, gli è stato chiesto dell'argomento più caldo del momento: "". Un tentativo da parte del presidente di rasserenare un ambiente abbastanza agitato nell'ultimo periodo, ma allo stesso tempo ha lanciato unae la valorizzazione che riesce ad avere in questo Napoli, mentre altrove andrebbe - a suo dire - a perdersi.- La sicurezza di De Laurentiis si chiama 2025, che è la data della scadenza del contratto del giocatore. Un altro anno e mezzo che gli permette di organizzare, di studiare la soluzione migliore. C'è però il lato del calciatore che, quasi due mesi fa sembrava vicina la firma con un ingaggio da 10 milioni a stagione ma è stato fatto un dietrofront. Oggianzi: il mancato rinnovo è emblematico, incide sicuramente il grosso polverone social che si è sollevato. Sono arrivati i chiarimenti da entrambe le parti ma l'ex Lille non è sereno, non calcia più i rigori e quel gesto di cancellare il 99% delle foto con la maglia del Napoli dal suo profilo Instagram resta e non è una cosa banale. La prossima finestra di mercato è quella di gennaio ma apparentemente non ci sono pericoli nell'immediato, l'intenzione è quella di arrivare fino al termine della stagione cercando di fare quanta più strada possibile insieme in Italia e in Champions.