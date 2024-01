Napoli, De Laurentiis: 'Va rivisto il calcio. Diamo tempo a Mazzarri'

C'è luce in fondo al tunnel per il Napoli. La squadra di Mazzarri ha vinto in extremis con la Salernitana nell'ultima di A e battuto la Fiorentina nella semifinale di Supercoppa italiana. Un doppio hurrà che porta ora il club di De Laurentiis a giocarsi la finale lunedì contro l'Inter. Proprio il patron ha parlato del momento degli azzurri a Mediaset.



MAZZARRI - "Io sono sempre stato convinto che il Napoli fosse un bel Napoli, poi bisogna dare tempo a Mazzarri. Ogni allenatore ha una sua modalità che deve riuscire a trasmettere anche alla squadra. Quindi poi non si può pretendere di fare sempre tutto con la carta carbone, che quando tu copiavi lasciava sempre delle cose strane, non erano mai identiche come si è poi arrivati a fare con la digitalizzazione. Diciamo che il digitale nel modo di allenare non è ancora arrivato".



L'ATTACCO - "La Lega sbaglia a voler mettere bocca e a distrarre il campionato nazionale. Noi abbiamo la Lega, la Federazione, la FIFA, la UEFA e tutti cercano di sminuire e minimizzare il campionato locale nazionale. E vale per ogni Stato. Va rivisto il calcio, e del resto non mi va di parlare".