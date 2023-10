. Garcia non ha conquistato i tifosi azzurri perché i risultati sono deludenti, così come il gioco espresso, le scelte discutibili e questa sembra una squadra molto diversa da quella che ha vinto lo scudetto appena quattro mesi fa. C'è sfiducia nell'ambiente e anche lo stesso- Il presidente del Napoli riflette e intanto esce allo scoperto con parole di evidente sfiducia nei confronti di Garcia.è intervenuto all'Univeristà Luiss di Roma, con la moderazione di Repubblica: "A me dispiace quando devi esonerare qualcuno. Ma nel calcio purtroppo avviene di dover fare questo.". Per poi continuare: "Prenderò le decisioni più opportune quando sarà il momento di prenderle. Testa bassa, pedalare e lavorare. La vita è vita. Panta Rei, tutto scorre, si vedrà". Non trapela affatto fiducia, tutt'altro: i segnali sono poco incoraggianti per Garcia.- La valutazione sul cambio in panchina può essere dettata anche dalla scelta del sostituto, perchéDiversi i nomi sulla lista del presidente,L'ex Juve e Inter è un po' il sogno del momento e trova l'entusiasmo da parte della quasi totalità dei tifosi azzurri. Ci sono tanti "ma", dato che l'ingaggio è di quelli pesanti, il carattere potrebbe scontrarsi facilmente con quello di De Laurentiis e il suo famoso 3-5-2 sarebbe poco adattabile alla rosa del Napoli., che ha già conosciuto una piazza calda come la napoletana, ovvero quella di Marsiglia. Ci sarebbe l'idea di un ritorno romantico come quello die altri allenatori svincolati come Gallardo, Potter, Lopetegui, Löw, per citarne qualcuno. Decisioni importanti spettano a De Laurentiis in questi giorni., bisognerà attendere solo la prossima mossa del patron del Napoli.