Il Napoli vuole e deve tornare in Champions League. Senza la qualificazione alla massima competizione europea per il secondo anno di fila, il club partenopeo perderebbe una cinquantina di milioni di euro tra premi e contratti commerciali. Inoltre il valore della rosa rischierebbe di calare per 127 milioni di euro.



In tal caso De Laurentiis sarà costretto a vendere i big come Koulibaly, Fabian Ruiz e Meret. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il presidente avrebbe già esonerato Gattuso se Benitez gli avesse detto di sì e invece il tecnico spagnolo non se l'è sentita di subentrare a stagione in corso. De Laurentiis avrebbe poi voluto che Gattuso tenesse fuori Hysaj e Maksimovic (entrambi in scadenza di contratto a giugno) e che valorizzasse Rrahmani, pagato 16 milioni. Da un paio di settimane l'ex difensore del Verona viene impiegato solo perché Manolas e Koulibaly sono fuori per infortunio.