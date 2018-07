Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha parlato a Radio Kiss Kiss del mercato del club azzurro: "Arias ci piace, è molto bravo, ma può giocare solo a destra. Seguiamo altri giocatori che possono giocare su entrambe le fasce. Con Lainer c'è uno stop perché non andiamo d'accordo con chi lo rappresenta. Mariano Diaz e Vidal? Il primo non so neanche chi sia, il secondo lo seguivo tanti anni fa. È un gran giocatore, ma è andato avanti nella vita. Io cerco 23enni o 25enni, mi servono giocatori da utilizzare in un quinquennio. Cavani? Non viene, abbiamo Milik che ha la capacità di segnare e non ha mai potuto dimostrarlo perché si è infortunato. Cavani non l'ho preso e non lo prenderò. I giornali devono vendere... Koulibaly, Zielinski e Milik? Sono calciatori che tutti ci invidiano e abbiamo offerte per 300 milioni. Non sono sul mercato, quindi non è che ci siano proprio offerte, ma tutti sanno che il loro valore è quello. I top player il Napoli ce li ha in casa".