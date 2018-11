Secondo la redazione di Sportitalia: "A gennaio il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis si muoverà già per la sessione di mercato che si aprirà giugno, non mi aspetto francamente acquisti importanti subito a disposizione di Carlo Ancelotti per la seconda parte della stagione agonistica. Il patron azzurro, in realtà, proverà a bloccare due calciatori per l'estate e la prossima stagione: si tratta dell'attaccante polacco del Genoa Krzysztof Piatek e dell'esterno della SPAL Manuel Lazzari"