Nonostante grandi risultati senza Lorenzo Insigne, questo Napoli non può fare a meno del suo capitano. Gattuso lo ha dimostrato sul campo, ritenendolo un inamovibile dal suo scacchiere. Insigne è stato fuori solo per l'infortunio arrivato contro l'Atalanta, ma appena a disposizione dell'allenatore è stato lanciato nella mischia dando subito segnali importanti. Si è visto domenica nel derby contro il Benevento, quando ha trovato un gol strepitoso e ha messo in campo una prestazione magistrale, di carattere.



Ora c'è la volontà di trattenerlo in maglia azzurra. Il contratto di Insigne scadrà nel 2022. Ma De Laurentiis vuole blindarlo proponendogli un rinnovo per restare in azzurro a vita, come una vera e propria bandiera. Lo racconta oggi il Corriere dello Sport.