Come raccolto da Il Mattino, Aurelio De Laurentiis vuole entrare nella Superlega. L’obiettivo è far parte di quella fetta di squadre, top club europei, che vogliono distaccarsi dall’UEFA e rendersi autonome con un campionato a parte. Dovrebbe aver inizio per il 2024 ed il patron vuole portare il suo Napoli in questa cerchia ristretta. Ne sta discutendo ad Amsterdam con l’amministratore delegato Chiavelli all’ECA. Ecco il motivo fondamentale del miglioramento del ranking UEFA, proprio per aumentare il proprio potere all’interno dell’ECA.