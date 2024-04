Napoli, De Laurentiis vuole Pioli: contatti già a gennaio e contratto pronto. I dettagli

C'è sicuramente un finale di stagione ancora da scrivere, con la qualificazione alla prossima Europa League da conquistare. Sarà propedeutico anche alla nuova stagione, al mercato, alla scelta dell'allenatore. Perché, essendo arrivato solo come traghettatore. Sebbene nelle idee di De Laurentiis sia passato per qualche istante il pensiero di una riconferma, alla fine contano i risultati, che non sono stati indimenticabili. Qualcosina si è visto, ma non è abbastanza e infatti il Napoli è fuori dalla zona Champions con le speranze quasi nulle per rientrarci.

- L'edizione odierna de' Il Mattino racconta alcuni dettagli e retroscena riguardo il possibile approdo di Pioli al Napoli. Come raccontato dal quotidiano, infatti,dopo il secondo rifiuto da parte di Conte.Lo stessochiaramente è ancora legato al Milan contrattualmente e nel frattempo nutre qualche dubbio riguardo l'aria che si respira ai piedi del Vesuvio, che non è proprio delle più serene dopo un'annata di questo tipo.