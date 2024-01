Napoli, De Laurentiis vuole un ds: idea Petrachi

Redazione CM

Un nuovo direttore sportivo. E' l'ultima idea di Aurelio De Laurentiis, che in questa finestra di mercato ha tutta l'intenzione di rinnovare il suo Napoli. Secondo quanto scrive oggi Tuttosport, il numero uno degli Azzurri cerca un profilo di grande personalità, così da restituire a un ruolo di scouting sia Micheli che Meluso, e sta valutando la candidatura di Gianluca Petrachi. Accostato in passato a Sampdoria, Genoa e Salernitana, in estate è stato al centro di rumors che lo volevano di ritorno alla Roma, che ha lasciato nel 2020 a causa di un pessimo rapporto con l’allora presidente James Pallotta.