Dopo i 22 milioni per i lavori allo stadio San Paolo per l’Universiade "destineremo per la copertura dell’impianto altri 1,2 milioni di euro: il mio amico de Laurentiis avrà gli occhi che gli brillano". Così il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha dichiarato intervenendo a una iniziativa a Napoli promossa da Coni Campania e Ussi a un anno esatto dall’inizio dell’Universiade di Napoli 2019.