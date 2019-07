Secondo Tuttosport, c'è un intreccio di mercato tra Torino e Napoli: "La situazione è chiara. Il presidente granata per l’operazione “top” ha 20 milioni pronta cassa. Che, credete, non sono pochi: soprattutto cash. E chi deve saperlo lo sa, il messaggio è perfettamente pervenuto. Lo sa De Laurentiis per Simone Verdi (sempre nel mirino della Samp) e da qualche giorno lo sa anche la famiglia Pozzo per, udite-udite, Rodrigo Del Paul. Un giocatore che a Mazzarri piace molto. Ma non è il solo. Su di lui ci sono anche il Milan (tornato molto caldo) e la Roma. E prima ancora il Napoli. Al momento l’Udinese spara alto: 35 milioni. Il gioiellino dell’Udinese in tempi non sospetti ha fatto sapere che vorrebbe giocare in una squadra che disputi la Champions, altrimenti tanto varrebbe restare a Udine. A questo punto la “sua” speranza è che si rifaccia sotto il Napoli che prima di andare su James Rodriguez aveva pensato a lui. Ma il Toro c’è: occhio".