L'impatto con la serie A è stato più difficile del previsto per Hirving Lozano. Sarà il peso della valutazione di 42 milioni (record per il Napoli, 3 in più rispetto a Higuain) o per un feeling mai sbocciato definitivamente con Gattuso, ma l'attaccante messicano non ha convinto del tutto. Il club azzurro sta facendo delle riflessioni sul giocatore, consapevole della sua volontà di rimettersi in gioco e del rischio di vedere depauperato un investimento molto importante fatto solo dodici mesi fa per acquistarlo dal Psv. Tutti i possibili scenari sul futuro nel nostro focus video: