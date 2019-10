Un futuro già deciso per Josè Callejon, destinato a dire addio al Napoli secondo quanto scrive Tuttosport. Allo spagnolo è stato prospettato il prolungamento di un anno a quasi 4 milioni ma il suo futuro è già segnato: andrà in Cina dal suo mentore Benitez. Già questa estate il Dalian lo aveva contattato, offrendogli un triennale da 10 milioni a stagione ma il Napoli non lo ha voluto liberare perché ha ancora un ruolo-chiave nella squadra. Raggiungerà Benitez a fine giugno, per firmare il contratto finale della sua carriera.