Doveva essere un'ultima spiaggia e così è stato: era nell'aria che solo una vittoria contro l'Empoli potesse salvare Rudi Garcia dall'esonero, è arrivata addirittura una sconfitta e il silenzio stampa in cui si è trincerata la società del presidente De Laurentiis ha parlato per tutti. Dopo 12 giornate di campionato e 4 del girone di Champions League finisce l'esperienza del tecnico francese sulla panchina del Napoli. Certo, posto che i campioni d'Italia riescano a trovare un allenatore congeniale alle esigenze del momento, cioè subentrare in una situazione delicata.



MANCA SOLO IL NOME DEL SOSTITUTO - Quel che serve al club azzurro adesso è trovare al più presto il nome del prossimo allenatore, entro mercoledì alla ripresa degli allenamenti che non prevedono ad ora la presenza di Garcia a Castel Volturno: nella sosta di ottobre è stato fatto un tentativo per Antonio Conte, che però ha gentilmente rifiutato: sarà dura bussare di nuovo alla sua porta. Fabio e Paolo Cannavaro erano al fianco del presidente al Maradona, ma a parte la suggestione del ritorno di Mazzarri il nome più accreditato rimane quello di Igor Tudor, libero dopo i mesi trascorsi in Francia al Marsiglia e già capace di far rendere al meglio il Cholito Simeone a Verona. Ore caldissime in casa Napoli.