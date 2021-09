L'avvio di stagione di Fabián Ruiz è stato fortemente positivo. Spalletti gli ha disegnato un nuovo ruolo, quello di regista davanti la difesa dove ha dimostrato di poter avere maggior libertà di esprimere il suo calcio con ottimi risultati.



Però non è bastato a convincere Luis Enrique, ct della Nazionale spagnola, che dopo averlo portato con sé agli ultimi Europei ha deciso di lasciarlo a casa per la prossima convocazione in vista delle fasi finali di Nations League contro l'Italia.