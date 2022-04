C'è un futuro da scrivere, tra mercato e ambizioni, con un presente che ha ancora la parola scudetto nel mirino. Spalletti e i suoi uomini sono a soli tre punti di distanza dal Milan capolista. Un gap che si può colmare, nonostante il calendario non proprio semplice e i diversi indisponibili che non fanno dormire sonni tranquilli al tecnico toscano. Lo stessopuò far forza sui tanti giocatori che ha saputo valorizzare in questo suo primo anno sulla panchina azzurra.A Dimaro, nel corso della prima grande conferenza stampa in Trentino,Il tedesco, però, non è stato troppo fortunato.. Un infortunio che ha tenuto Demme lontano dal campo per due mesi.- Il rientro è stato graduale e complicato,nel ko interno contro l'Empoli. Non è stata fin qui un'annata favorevole, dato che si è messo anche il Covid nel momento in cui avrebbe potuto avere qualche opportunità in più.in queste ultime otto partite è sceso in campo solo due volte, contro Cagliari e Lazio.Così lo spazio per Demme è ridotto, è diventato l'alternativa dello stesso Lobotka, anche se Spalletti spesso si è affidato alla coppia Fabián Ruiz-Anguissa (soprattutto ad inizio stagione) con Zielinski sulla trequarti. Quindi l'ex Lipsia si trova davanti più di un giocatore. Il prossimo anno, salvo clamorosi colpi di scena, sulla panchina del Napoli ci sarà ancora Spalletti eL'innesto potrebbe arrivare con un giocatore fisico e in rampa di lancio come Tameze - che da centrale difensivo non ha avuto molte occasioni da gennaio ma che a centrocampo ha già giocato in carriera - oppure guardando ai rientri dai prestiti, con Gaetano (differente per qualità) che si sta mettendo in luce alla Cremonese.