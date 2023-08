Arrivato in sordina, si è subito messo in mostra in uno dei momenti più difficili della storia recente del Napoli.quando sulla panchina azzurra c'era Gattuso che puntava fortemente su di lui. Buone prestazioni, tutto sommato, per il centrocampista tedesco ma poi l'estate 2021, l'infortunio in ritiro e l'esplosione di Lobotka sotto la guida Spalletti. Da lì poco, pochissimo spazio, fino all'ultima stagione quando, se non fosse stato per lo scudetto vinto con largo anticipo, non avrebbe raggiunto neanche i 100 minuti complessivi., con un contratto in scadenza tra meno di dieci mesi e la voglia di salutarsi quanto prima.- Neanche con Garcia c'è stata quella scintilla per Demme. Nel corso del doppio ritiro, infatti, per l'ex Lipsia lo spazio è stato sempre minore. Fino a ieri, quando alla vigilia di Frosinone-Napoli, match valido per la prima giornata di campionato,Nessun infortunio per Demme, che è chiaramente in uscita.a stagione fino a giugno 2024. Per questo se De Laurentiis fino a un po' di tempo fa arrivava a chiedere 7-8 milioni di euro per la sua cessione, oggi apre le porte adEstimatori ce ne sono, a partire dalla Germania, dove c'è forte, pronto a riportarlo in patria. Ma occhio alla Serie A, ilci fa più di un pensiero. Bisogna arrivare quanto prima ad una conclusione,