L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su Demme. La svolta c’è stata a gennaio, con l’arrivo di Diego Demme. L’ex capitano del Lipsia s’è subito dimostrato funzionale per le esigenze tattiche di Gattuso, ha assimilato in tutta fretta le disposizioni dell’allenatore e, da quel momento, s’è sistemato dinanzi alla difesa, garantendo equilibrio e maggiore funzionalità allo sviluppo del gioco. Demme non è solo un metodista dai piedi buoni, ma sa anche essere pratico nel contrastare il portatore di palla avversario. Insomma, con lui il Napoli ha ritrovato la formula giusta per ritornare a dare continuità ai risultati.