Napoli, Demme fuori da tutte le liste: il suo 2023/24 è già finito

Curioso quel che è capitato a Diego Demme, centrocampista tedesco del Napoli, il cui nome non figura in nessuna delle due liste ufficializzate dalla società campana per la seconda parte della Serie A e per la fase a eliminazione diretta di Champions League. L'ex Lipsia, arrivato nel 2020, rimane quindi fuori da tutto e non potrà più essere schierato da Mazzarri fino a giugno.



DEMME CON IL NAPOLI - 85 le presenze complessive di Demme con il Napoli in 4 anni, nei quali non è mai stato una prima scelta ma si è sempre fatto trovare pronto nel momento del bisogno. Nelle ultime due annate, però, il conto dei gettoni è sceso drammaticamente a sole 10, 7 nella stagione dello scudetto con Spalletti e appena 3 quest'anno. Non ci sono state soluzioni nel mercato di gennaio, che ha visto Gaetano lasciare il Napoli per il Cagliari, e così Demme rimarrà ad allenarsi con gli azzurri per poi, verosimilmente, andarsene a fine stagione.