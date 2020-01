La Gazzetta dello Sport ipotizza sull'esordio di Demme con la maglia del Napoli: "L’ex capitano del Lipsia ha già espletato tutte le pratiche del trasferimento e domani pomeriggio dovrebbe essere titolare contro il Perugia, nella gara di coppa Italia che vale i quarti della manifestazione. Avrà la possibilità, Gattuso, in questo modo, di far riposare Fabian Ruiz, le cui condizioni fisiche non convincono, e di provare la mediana con il regista. Fin qui s’è detto e scritto che la mancanza di un uomo dinanzi alla difesa, in grado di dare ordine al gioco, è stata penalizzante per il 4-3-3- di Gattuso. Ora che la lacuna è stata colmata, è ipotizzabile che qualcosa cambierà sul piano del gioco e del rendimento. Demme, però, è anche un mediano arcigno, portato a sradicare il pallone dai piedi dell’avversario. Insomma, ci sarà concorrenza a centrocampo, così come aveva auspicato l’allenatore nell’ultima conferenza pre gara. Ora avrà a disposizione due giocatori per ogni ruolo del tridente centrale. Ieri mattina, Demme ha svolto il primo allenamento a Castel Volturno, coi nuovi compagni ed è pronto, dunque, per l’esordio di domani pomeriggio. Poi, potrebbe essere la volta di Lobotka, magari già sabato contro la Fiorentina, al San Paolo".