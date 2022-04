Con le prestazioni super da parte di Lobotka, Demme ne è diventato inevitabilmente la riserva. Il tedesco ha parlato della sua esperienza a Napoli, tra il campo e la passione per la pizza. Ecco quanto dichiarato ai microfoni della BILD:



“Ora ho il mio forno per pizza a casa a Bielefeld. Non ne ho bisogno qui, perché non posso mai avere una pizza migliore di quella delle persone qui. È di classe mondiale. Siamo in corsa per il campionato. Non ho avuto molti minuti di gioco ultimamente, ma l'allenatore sa che sarò pronto se avrà bisogno di me".