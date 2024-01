Napoli, Dendoncker ha svolto le visite mediche: subito convocato con la Lazio?

Prima giornata italiana per il nuovo centrocampista del Napoli Leander Dendoncker, che in tarda mattinata è atterrato a Roma con un volo proveniente dall’Inghilterra per recarsi presso la clinica Villa Suart, dove nel primo pomeriggio ha svolto i test medici di rito propedeutici alla firma del contratto che lo legherà agli azzurri fino al prossimo 30 giugno. Il calciatore belga arriva in prestito dall’Aston Villa, con opzione di riscatto fissata in 10 milioni di euro. Dendoncker sarà l’alternativa a Zambo-Anguissa, attualmente impegnato col Camerun in Coppa d’Africa, ma all’occorrenza potrà ricoprire pure il ruolo di difensore centrale qualora l’allenatore del Napoli Walter Mazzarri decidesse di utilizzare la difesa a tre.



DA DOMANI AL LAVORO - Completato l’iter delle visite ed una volta posta la firma sul contratto, il classe ‘95 cresciuto calcisticamente nell’Anderlecht, e che in Premier League ha indossato pure la maglia del Wolverhampton, si trasferirà nella sua nuova città e da domani sarà a tutti gli effetti a disposizione di Mazzarri, che ne valuterà le condizioni fisiche - nel corso di questa stagione ha giocato solo una volta da titolare con l’Aston Villa e complessivamente ha collezionato 395’ in campo - e valuterà se aggregarlo da subito al gruppo che domenica 28 gennaio, alle ore 18, prenderà parte alla trasferta di Roma sul campo della Lazio per la 22esima giornata di Serie A.