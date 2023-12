Quella di domani sarà una partita decisiva per il Napoli di Walter Mazzarri. In campo al Maradona alle ore 21:00 per affrontare il Braga in occasione dell'ultima giornata del girone di Champions League. Più risultati a disposizione per gli azzurri, che con una vittoria, un pareggio e addirittura una sconfitta per 1-0 passerebbero come seconda del girone centrando l'obiettivo ottavi di finale.



LA VIGILIA - Molto importante capire le condizioni di alcuni giocatori del Napoli. Già, perché ieri Kvaratskhelia non si è allenato per un leggero stato influenzale. Out anche Cajuste e Olivera, personalizzato in campo per Mario Rui. Questa mattina alle 11:00 andrà in scena la rifinitura degli azzurri al Konami Training Center di Castel Volturno, dopodiché conferenza stampa alle ore 15:00 in cui prenderanno parola Walter Mazzarri e Juan Jesus. Artur Jorge, allenatore del Braga, e un calciatore dei portoghesi, risponderanno alle domande dei giornalisti dalla sala stampa del Maradona alle 18:15, prima della rifinitura in campo alle ore 19:00.