La Gazzetta dello Sport spiega come il futuro di Alex Meret possa essere anche lontano da Napoli: "Restare a Napoli (col rischio di non essere ancora titolare), oppure optare per un’esperienza altrove ed essere...numero uno? Certo, se gli si spalancassero le porte del Meazza (piacerebbe anche all’Inter - non solo al Milan - per il dopo Handanovic, 35 anni) sarebbe un bel trampolino, ma le reti dell’ex San Siro - e quelle del San Paolo - hanno identica misura e offrono gli stessi rischi..."