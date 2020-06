Sei giorni fa tutta Napoli era in festa: Gattuso e i suoi ragazzi vincevano ai calci di rigore contro la Juventus conquistando così la Coppa Italia.



Ma non è stata una notte meravigliosa per tutti. Perché sui social è circolato un video di una rapina a mano armata durante i festeggiamenti. La vittima in questione è Salvatore Brocca, un ragazzo napoletano che nel caos generale si è visto sottrarre improvvisamente il motorino senza possibilità di reagire.



La storia del ragazzo è arrivata all'attenzione di tutti, dato che Salvatore avrebbe utilizzato quello scooter per iniziare a lavorare come rider. Per lui è arrivato immediatamente un gesto meraviglioso: un benefattore anonimo gli ha regalato un altro motorino, nuovo di zecca.



L'identità era inizialmente nascosta, ma alla fine è venuto fuori il nome dell'autore di questo gesto. Si tratta di Lorenzo Insigne, proprio il capitano del Napoli. Così Salvatore ci ha tenuto a ringraziarlo, con un'ulteriore richiesta fatta ai microfoni di Radio Marte:



"Ciao Lorenzo, sono Salvatore. Ho ricevuto il tuo bellissimo regalo. Grazie di tutto, forza Napoli e se puoi vorrei anche una maglia autografata, un incontro (ride, ndr). Grazie".