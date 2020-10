Tra due giorni il Napoli scenderà nuovamente in campo per la seconda giornata di Europa League. Affronterà la Real Sociedad nella trasferta di San Sebastián per riuscire a strappare i primi punti del girone.



L'arbitro del match sarà l'inglese Craig Pawson. Gli assistenti di linea, invece, Hussin e Hatziaki. Madley sarà il IV uomo. È la prima volta che Pawson dirige il Napoli in una competizione ufficiale.