I primi due acquisti, immediati per sostituire Ghoulam e Insigne, illi ha già ufficializzati. Sono, con la fascia mancina praticamente completata. Adesso bisogna guardare le priorità, ovvero il vice Meret e il quarto difensore centrale. Nel frattempo, però, si cercano rinforzi anche lì davanti.La pista non si è raffreddata, si è semplicemente messa per un attimo in stand-by.- Il Napoli ha bisogno prima di fare spazio in attacco, precisamente sulle fasce.Per il primo la strada sembra essere più semplice. Per il secondo, invece, il Napoli chiede 20 milioni, cifra che il Valencia oggi non sembra essere disposta a sborsare. Situazione bloccata, sì, ma potrebbe succedere tutto molto velocemente. Anche perché- In attesa di scongelare la situazione,Da ieri lo spagnolo è in ritiro a disposizione di mister Sottil. Fino all'11 luglio è prevista la permanenza in Friuli, dopodiché la partenza per Bad Leonfelden (Austria). Per chiudere, dal 23 al 30 luglio, a Waidring (Austria). La settimana prossima, il 13 luglio, è in programma la prima amichevole contro il Rapid Lienz e Deulofeu potrebbe addirittura scendere in campo.Ma, come detto, occorrerà prima una cessione sulla fascia.