Napoli, Di Canio: "Se vince il campionato e non gli rinforzano la squadra, Conte se ne va"

Il Napoli non molla e rilancia la sfida all'Inter. Lo ha fatto vincendo l'ostica gara casalinga con la Fiorentina, decisa dalle reti di Lukaku e Raspadori. Grazie a questo risultato, la squadra di Conte resta alle calcagna dell'Inter con gli uomini di Inzaghi avanti ancora e solo di una lunghezza.



LA PREVISIONE - Commentando la gara a Sky Sport, l'ex attaccante di Napoli, Milan e Juventus, Paolo Di Canio, ha previsto lo stato d'animo dell'allenatore leccese. "Conoscendo la mentalità di Antonio Conte, se vince il campionato e non gli rinforzano la squadra, se ne va. Se arriva secondo e gli danno qualche opzione su giocatori che lui vuole per integrare invece... Penso anche che l'Inter sarà di un anno più vecchia e deve rinnovarsi, dopo tanti anni con lo stesso allenatore qualcosa perdi. L'Atalanta sappiamo come finirà, la Juve è l'unica che può migliorarsi un po'. Ma Conte sa che potrebbe diventare il favorito numero uno per vincere il prossimo campionato".