Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, ha parlato così ai microfoni di Dazn dopo la gara vinta col Sassuolo per 2-0 con un suo gol: “Siamo maturati tanto nella gestione del pallone, già dallo scorso anno. Contro il Sassuolo sono sempre gare difficili, ma abbiamo fatto una buona partita, siamo contenti di aver fatto bene avanti ai nostri tifosi. Con Politano proviamo sempre i movimenti che si sono visti oggi, non vogliamo dare punti di riferimento agli avversari. Abbiamo giocato bene, conquistando una vittoria importante e siamo felici di questo. Molto più offensivo con Garcia? Cerco sempre di mettermi in una posizione che possa dar fastidio all’avversario; avevo di fronte Laurienté, ho spinto per farlo difendere il più possibile e per limitarlo. Siamo partiti forte, rispetto all’ultima col Frosinone, ci sono tutti i presupposti per fare una bella stagione”