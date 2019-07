Giovanni Di Lorenzo, difensore del Napoli, ha risposto alle domande dei tifosi in un evento organizzato dalla società a Dimaro.



SULL'AMBIENTAMENTO - "Ancora dovrò vivere Napoli per bene, mi sto ambientando con il gruppo ma mi hanno accolto tutti bene, mi sto trovando bene e sono contento di essere qui col Napoli"



DIFFERENZE TRA NAPOLI E EMPOLI - "Questo non lo so ancora, quando giochi con grandi giocatori cresci e quando giochi nelle grandi squadre riesci a crescere ancora di più. Per ora non so rispondere", interviene Ancelotti con una battuta: "Ma giocare non è difficile, si può giocare in tutto il mondo, poi si può giocare bene o male e questo è diverso".



COSA HAI PENSATO QUANDO IL NAPOLI TI HA CHIAMATO? - "Una bella emozione, non me l'aspettavo. Essere qui è motivo di orgoglio, spero di ricambiare la fiducia del mister".



TI SENTI PRONTO? - "All'inizio è stata una chiamata un po' a sorpresa, se la società ha deciso di investire su di me è perchè mi ritiene pronto, ed io non vedo l'ora di iniziare e cercare di vincere qualcosa di importante".