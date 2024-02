Napoli, Di Lorenzo: 'Ci dispiace per noi e per i tifosi, in casa ci manca qualcosa'

Il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha parlato a Dazn dopo il pareggio interno contro il Genoa:



"Manca un po' di continuità, facciamo delle frazioni di gioco buone ma non abbiamo continuità e concretezza. Ci manca soprattutto quello".



RIMONTE - "Non dovremmo aspettare sempre di prendere gol. Siamo stati bravi a recuperare, il Genoa si è difeso bene e fortunatamente siamo riusciti a riprenderla, ma non siamo soddisfatti perché dovevamo vincere in casa per inseguire l'obiettivo Champions League".



MARADONA - "Il giocatore forte non si cura dell'ambiente. E' vero che in casa non stiamo facendo bene, ci dispiace per noi e per i tifosi ma è così. Non è per via della loro pressione, è una piazza importante e loro non fanno altro che sospingerci. Ora sta a noi".