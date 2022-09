Il capitano del, ha parlato in conferenza stampa a un giorno dal match di Champions League contro il Liverpool. Ecco le sue dichiarazioni:- "Dopo due anni di assenza tornare a giocare questa competizione è importante per me, la squadra e i tifosi. La affronteremo con voglia e determinazione cercando di fare una grande partita contro una grande quadra. Spinti dal nostro pubblico metteremo in campo le nostre qualità cercando di mettere in difficoltà l'avversario".- "Anche io non ho molta esperienza in Champions. Dopo due anni di assenza vogliamo giocarla e confrontarci contro grandi squadre perché anche noi lo siamo. Abbiamo avuto pochi giorni per prepararla ma vogliamo dimostrare di poterci stare. Cercheremo di fare la nostra partita e scendere in campo senza timore, senza essere rinunciatari perché queste squadre percepiscono il timore dell'avversario e sono capaci di schiacciarti anche emotivamente. Dovremo essere propositivi, coraggiosi scendendo in campo con personalità nonostante questo gruppo non abbia grande esperienza, ma voglioso di dimostrare di saperci stare".- "Appena ha firmato con noi gli ho mandato un messaggio di benvenuto dicendogli che lo aspettavamo in squadra. Io festeggio tutti i gol dei miei compagni. In questo momento lui è sotto l'occhio di tutti perché è partito molto bene e speriamo si ripeta anche domani".- "Saremo undici come loro, abbiamo due gambe e due braccia come loro. Poi sta nel confronto in campo. Il Liverpool ha grandi campioni, ma con il nostro entusiasmo nel tornare a giocare questa competizione potremo metterli in difficoltà, anche grazie alla spinta del nostro pubblico".- "Il Liverpool ha grandissime individualità e dovremo essere attenti in difesa. Ma il lavoro è complessivo, dagli attaccanti al portiere. Il loro gioco è molto in verticale e dovremo tare attenti quando avranno palla loro".- "In partite così un po' di rischi vanno presi. Quando abbiamo la palla dobbiamo avere il coraggio di provare le nostre giocate mettendo in campo le qualità che abbiamo. Quando hanno palla sappiamo che non possiamo distrarci perché contro questi campioni può succedere di tutto".- "Liverpool in difficoltà? Non lo diciamo ad alta voce. Sono partiti un po' a rilento in Premier ma questa è un'altra competizione. Noi vogliamo fare una grande partita. Il mister non mi ha chiesto nulla in particolare ma di avere sempre lo stesso atteggiamento. A me così come ai miei compagni".- "La voglia di confrontarci con queste squadre potrà fare la differenza. Dovremo essere quelli di sempre, quelli dell'ultima partita contro la Lazio e poi vedremo come andrà la partita. Il gruppo ha voglia di confrontarsi".- "Il primo obiettivo è di riuscire a passare il girone, affrontando partita dopo partita. Ci sono grandi squadre, club storici, tifoserie importanti e dovremo affrontare tutto nella maniera giusta".- "La Champions è mancata a tutti, all'ambiente, ai tifosi, alla città. Una competizione importante che una squadra come il Napoli deve sempre giocare. Sappiamo che domani il Maradona sarà tutto esaurito e in queste notti si trasforma, sarà un'atmosfera da brividi e dovremo cavalcare la loro spinta".DA CAPITANO - "Per me i discorsi non sono da preparare, si vive la situazione, l'atmosfera dello spogliatoio e vedremo. Se ci sarà bisogno di dire qualcosa lo farò. HO a che fare con un grande gruppo e siamo tutti pronti per affrontare la partita. Giocare la competizione è il sogno di tutti quando si inizia a giocare a calcio. Dovremo viverci ogni momento, ogni gara mettendo in campo tutte le qualità facendo vedere di essere pronti".