Giovanni Di Lorenzo, difensore del Napoli, parla a Radio Kiss Kiss: "Milan? Andremo per fare la nostra partita e provare a portare a casa la vittoria. Sarà un match difficile, ma lo stiamo preparando bene e cercheremo di mettere in campo tutta la nostra qualità per portarlo a casa".



LA SFIDA CON THEO - "E' un gran giocatore, lo sta dimostrando, ma la partita sarà Milan-Napoli e non Theo Hernandez-Di Lorenzo. Ci concentreremo su tutta la squadra, cercando di limitarne le qualità e mettendo in campo le nostre".